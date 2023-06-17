السبت 17-06-2023
الوكيل الاخباري

منظمة التجارة العالمية تقيّم السياسة التجارية للأردن

11.8 % ارتفاع بحجم التداول الأسبوعي في بورصة عمّان

مستوطنون يشعلون النيران بأراضي في بيت لحم

النفط يسجل مكاسب أسبوعية بدعم من زيادة الطلب الصيني

وفيات السبت 17-6-2023

خلال الحج.. 4 آلاف عامل لغسل المسجد الحرام 10 مرات يومياً

لأول مرة في التاريخ .. الدين الحكومي الأمريكي يتجاوز 32 تريليون دولار

السعودية تعلن موعد تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة

زلزال يهز غرب فرنسا

كتلة هوائية حارة نسبيا تؤثر على المملكة اليوم

 
السبت، 17-06-2023 06:54 ص

لأول مرة في التاريخ .. الدين الحكومي الأمريكي يتجاوز 32 تريليون دولار

دولارات 2


الوكيل الاخباري - تفيد إحصاءات وزارة الخزانة الأمريكية، بأن حجم الدين الحكومي الأمريكي، تجاوز لأول مرة في التاريخ، حدود 32 تريليون دولار.

اضافة اعلان


وقال مصدر في الوزارة: "إجمالي الدين العام المستحق، بلغ 32 تريليون و 39 مليار و 244 مليون دولار".


ويشار إلى أن هذا الرقم، كان في السابق، عند مستوى 31.95 تريليون دولار.


في أوائل يونيو، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على قانون زيادة مؤقتة في سقف الدين الحكومي العام حتى 1 يناير 2025.


حدث هذا قبل أيام قليلة من التخلف عن السداد المحتمل، والذي وفقا لوزارة الخزانة الأمريكية، كان يحتمل حدوثه في الخامس من يونيو.


وشدد بايدن على أنه تم تفادي الأزمة والانهيار في الاقتصاد الأمريكي، لكن المخاطر كانت "أعلى من أي وقت مضى".

 

روسيا اليوم


إقرأ ايضا
WhatsApp-Image-2022-08-04-at-1.22.54-PM

منظمة التجارة العالمية تقيّم السياسة التجارية للأردن

هيئة الاوراق المالية 2

11.8 % ارتفاع بحجم التداول الأسبوعي في بورصة عمّان

47

المركزي التونسي يبقي الفائدة دون تغيير عند 8 بالمئة

32

النفط يسجل مكاسب أسبوعية بدعم من زيادة الطلب الصيني

672

اسعار الذهب اليوم السبت في الأردن

1686940000332

استقرار مؤشرات الأسهم الأميركية والنفط

أخبار متعلقة
2ec413a0e734115432ecac906fecd2aa70730fa8

الذهب يتجه لتحقيق مكسب أسبوعي وسط توقعات بعدم رفع الفائدة

ليرة

أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن الاثنين

نفط9

ارتفاع أسعار النفط عالميا اليوم

و

الليرة التركية تهبط إلى 21 مقابل الدولار

_116559914_7d5f4012-0bd7-41c4-99cd-18661348ec78

إيلون ماسك أغنى شخص في العالم مجدداً

نفط4

هبوط أسعار النفط عالمياً اليوم الأربعاء