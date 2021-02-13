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السبت، 13-02-2021 02:02 م

لأول مرة في العالم .. الموافقة على صندوق لبتكوين في البورصة

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الوكيل الاخباري - تعتزم السلطات الكندية السماح بإطلاق أول صندوق استثماري للعملة المشفرة بتكوين في البورصة لأول مرة في العالم، وهي خطوة تمنح المستثمرين في تجارة التجزئة إمكانية أكبر للوصول إلى بتكوين.

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وذكرت مجلة "بزنس إنسايدر" إن لجنة الأوراق المالية في أونتاريو، التي تشرف على بورصة تورونتو، منحت موافقة على إطلاق هذا الصندوق للمؤشرات المتداولة الذي اقترحته شركة "بربوس إينفستمنتس إنك".

وصرح متحدث باسم اللجنة بأن الصندوق سيدرج في البورصة "اعتبارا من الأسبوع المقبل” تحت شعار "بي تي سي سي".

وأفادت الشركة بأن هذا الصندوق للمؤشرات المتداولة سيكون الأول في العالم الذي يستثمر مباشرة في عملة البتكوين التي تستند إلى دعم مادي ما يؤمن للمستثمرين الوصول بسهولة وفاعلية إلى فئة الأصول الناشئة للعملات الإلكترونية من دون المخاطر المرتبطة بمحافظ رقمية".


وستكون منصة "جيميناي تراست" للعملات الرقمية المشرف الفرعي على الصندوق الذي ستديره الكندية "سي آي بي سي ميلون غلوبال سيكيوريتيز".


في سياق متصل، حققت العملة المشفرة "بتكوين" مستوى قياسيا جديدا متجاوزة حدود الـ48 ألف دولار للمرة الثانية الأسبوع الماضي.


وبحسب موقع "سي إن بي سي" فقد ارتفع سعر البتكوين متجاوزًا مستوى 48000 دولار، حيث وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق.


وقد وصلت العملة الأكثر قيمة في العالم إلى رقم قياسي خلال معاملات الخميس الماضي بلغ 48489 دولارًا، ووفقا لبيانات لموقع "كوين ديسك" كان آخر تداول له مرتفعًا بأكثر من 7% إلى حوالي 47913 دولارًا.


وقال بنك نيويورك ميلون، وهو أقدم بنك في أمريكا ومزود حفظ رئيسي، إنه سيوفر خدمات حفظ الأصول الرقمية.


 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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