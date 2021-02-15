لأول مرة في 3 أسابيع.. اليورو ينخفض دون مستوى 89 روبلا

الوكيل الاخباري - صعد سعر صرف الروبل أمام الدولار واليورو في بداية تعاملات الأسبوع اليوم الاثنين، في ظل ارتفاع أسعار النفط، وسجلت العملة الروسية مستويات قياسية منذ منتصف يناير الماضي.

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وبحلول الساعة 10:07 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف الدولار بواقع 34 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 73.38 روبل.



فيما تراجع سعر صرف اليورو بواقع 28 كوبيكا إلى 89.05 روبل، وقبل ذلك من التعاملات كانت العملة الأوروبية قد سجلت مستوى 88.88 روبل، وبذلك يكون اليورو قد انخفض للمرة الأولى منذ 21 يناير الماضي دون مستوى 89 روبلا.



وفي أسواق النفط، ارتفع مزيج "برنت" فوق حاجز 63 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى في نحو عام.







المصدر : روسيا اليوم



