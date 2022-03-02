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الأربعاء، 02-03-2022 04:55 م

لأول مرة منذ 11 عاما.. النفط يشتعل ويصل إلى 114 دولارا للبرميل

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الوكيل الاخباري - لامس خام برنت مساء الأربعاء، 114 دولارا للبرميل في أعلى مستوى منذ 2011، بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.

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وكانت أسعار النفط الخام صعدت في التعاملات الصباحية، الأربعاء، فوق 111 دولارا لبرميل برنت، ترقبا لاجتماع تحالف “أوبك +”، اليوم، وتزامنا مع استمرار التوترات في شرق أوروبا.


ويجتمع تحالف “أوبك +” خلال وقت لاحق اليوم على وقع أزمة عسكرية متصاعدة بين روسيا، العضو الرئيس في التحالف، وأوكرانيا المدعومة غربيا.


وبحلول الساعة (07:00 ت.غ)، صعدت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم مايو/ أيار بنسبة 6.3 بالمئة أو 6.10 دولارات، إلى 111.21 دولارا للبرميل.


كما صعدت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم أبريل/ نيسان، بنسبة 5.71 بالمئة أو 6 دولارات، إلى 109.30 دولارات للبرميل.


وتسود تخوفات من أن تدفع الأزمة الروسية الأوكرانية إلى تعطل سلاسل إمدادات الطاقة، في وقت تعتبر فيه موسكو ثاني أكبر منتج للنفط الخام في العالم بعد الولايات المتحدة.


وتنتج روسيا يوميا 10.2 ملايين برميل، تصدر منها متوسط 4.5 ملايين برميل من الخام، كما أنها أكبر مصدّر للغاز بأكثر من 230 مليار متر مكعب سنويا.

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