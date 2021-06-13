لافروف: العملات المشفرة قد تطيح بالدولار

الوكيل الاخباري- قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن بلاده لا تعتزم التخلي عن استخدام الدولار الأمريكي بشكل كامل في عروض التجارة، محذرا من أن العملات المشفرة قد تلعب دورا في الإطاحة بالعملة الخضراء من العروض التجارية، حسبما ذكر موقع ”كريبتو ديلي“ المتخصص في العملات المشفرة.



وربما تفتح تصريحات سيرجي لافروف، طاقة أمل للأشخاص الذين يأملون في اسكتشاف سبل استخدام العملات المشفرة في عروض التسوية العالمية.



ونقلت وكالة ”تاس“ الروسية الرسمية عن لافروف، قوله: ”أشعر أن الوقت الذي ستؤدي فيه العملات المشفرة وظيفة حيوية سيأتي حتما (في التجارة والتمويل)، وتشغل مرحلة حيوية في قطاع التسويات العالمية“.

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المصدر: إرم