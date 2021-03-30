لبنان.. أسعار خيالية للمواد الغذائية

الوكيل الإخباري- قالت تقارير إعلامية لبنانية، إن بعض السلع بدأت تنفذ من المتاجر في وقت تشهد أسعار المواد الغذائية وغيرها ارتفاعا خياليا، يؤرق اللبنانيين لا سيما مع اقتراب شهر رمضان.

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ولفتت صحيفة "نداء الوطن"، إلى فقدان المواد الغذائية المدعومة من السوق، مشيرة إلى فروقات خيالية بالأسعار بين متجر وآخر، وتراجع أعداد رواد المتاجر بالإجمال إلى أكثر من 80 بالمئة.



وذكرت الصحيفة، أن بعض المتاجر في النبطية جنوب لبنان وقعت ضحية عملية غش، عبر توقيعها على أوراق استلام بضائع مدعومة لم تستلمها أصلا.



وتراجع سعر صرف الدولار بشكل طفيف مقابل الليرة اللبنانية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 30 مارس في السوق الموازية غير الرسمية.



وتراوح سعر الدولار في السوق السوداء ما بين 12675 و12750 ليرة لكل دولار، بعدما كان وصل في الأسابيع الماضية إلى 15 ألف ليرة.



وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان المركزي عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص للسلع الأساسية فقط، فيما حددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة وما زال معمولا به حتى اليوم.

المصدر: روسيااليوم



