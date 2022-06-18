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لبنان: اتفاق نهائي لاستيراد الغاز من مصر عبر الأردن

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السبت، 18-06-2022 09:27 ص

لبنان: اتفاق نهائي لاستيراد الغاز من مصر عبر الأردن

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الطاقة اللبنانية، أن لبنان ومصر سيوقعان اتفاقا نهائيا لاستيراد الغاز عبر الاردن في 21 حزيران الحالي، بعدما تأخرت لشهور خطة تعد ضرورية لتعزيز إمدادات الكهرباء للاقتصاد اللبناني المتعثر.

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وكان مسؤول أميركي قال بوقتٍ سابق، إن الموافقة النهائية على الاتفاق بين البلدين ستسمح لواشنطن بتقييم ما إذا كان المشروع متماشيا مع العقوبات الأميركية على سوريا، وبعد ذلك يمكن أن يتدفق الغاز في نهاية المطاف.


والخطة، التي طُرحت لأول مرة في صيف 2021، جزء من جهد تدعمه الولايات المتحدة لمعالجة نقص الكهرباء في لبنان باستخدام غاز مصري يتم توريده عبر الأردن وسوريا. ( النهار)

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