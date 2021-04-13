لبنان : التبادل التجاري بالليرة مع روسيا قد يخفف من أزمة البلاد

الوكيل الإخباري - أكد مدير عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي في لبنان، محمد سيف الدين، أن التبادل بالعملات المحلية الوطنية، سواء مع روسيا أو مع بلدان أخرى، قد يسهم في تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية في لبنان المرتبطة بشكل أو بآخر بشح السيولة لعملة الدولار في البلاد.

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وقال سيف الدين في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "أعتقد التعامل بالعملات المحلية مع روسيا أو مع الكثير من الدول المهتمة بالاستثمار أو مساعدة لبنان، أو التبادل التجاري مع لبنان، هذا الأمر من المفروض أن يكون متاح في أسرع وقت ممكن، لأن التبادل بالعملات المحلية يزيد من المنفعة المتبادلة للطرفين، ولبنان اليوم بأمس الحاجة إلى شركاء يتعاملون معه بالعملات المحلية لأن اقتصاده جزء كبير منه "مدولر" ويواجه مشكلة كبيرة من السيولة بالدولار، وجميعنا يلاحظ تأثير هذا الأمر على المستوى الاقتصادي واجتماعيا".



وأضاف سيف الدين أن "التبادل بالعملات المحلية في أي قطاع من القطاعات يمكن أن يكون مفيد جدا لأنه يريح الدولة من عبء شراء الدولار، والذي يواجه ضغط في هذه الفترة، وخصوصا أن سعر الصرف في لبنان أكثر حركة في هذه الفترة بشكل سريع جدا وبالتالي التبادل بالعملات المحلية يمكن يكون حل في هذا المجال".



كما أشار سيف الدين إلى أن "الخطوات العملية بين روسيا ولبنان من أجل إتمام هذا الأمر، تحتاج إلى مزيد من البحث، كما تحتاج إلى حكومة فاعلة في لبنان تستطيع اتخاذ مثل هذه الخطوات".



وأوضح أن أهم هذه الخطوات هو أن " يكون هناك سلطة تنفيذية مشكلة من الحكومة، وتعمل وفق صلاحياتها المنصوص عليها بالقانون والدستور، بمعنى أن يكون هناك حكومة مكتملة الأوصاف، ونحن لا نزال في انتظار هذه الحكومة، ومن الضروري أن نصل إلى حكومة بوقت سريع حتى نستطيع بحث هذه الخيارات".



وأختتم بقوله إن "روسيا اليوم من أبرز الدول التي تحاول تطوير علاقاتها مع لبنان، ودائما كانت دولة صديقة مع لبنان وستظل ذلك، وأنا أتمنى أن يتم هذا الأمر، خصوصا أن لدى روسيا قيمة مضافة في كثير من القطاعات التي يحاول لبنان اليوم أن يطورها، ومن الضروري تعزيز التعاون بين لبنان وروسيا".

سبوتنيك عربي