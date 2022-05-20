الجمعة 20-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

ارتفاع أسعار النفط عالميا

وزير السياحة والآثار يلتقي بعثة صندوق النقد الدولي

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً

الدغمي: الأردن قوي بقيادته الهاشمية الحكيمة وشعبه الوفي

عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

قتيلان و8 مصابين بإطلاق نار في شيكاغو

وفاة الشاعر العراقي الكبير مظفر النواب في الإمارات

لجنة الأوبئة: لا مطعوم خاص بـ جدري القرود إلى الآن

حالة غبارية شديدة تشهدها الكويت الاثنين المقبل

انتخابات نقابة أطباء الأسنان تشهد إقبالا جيدا

الجمعة، 20-05-2022 01:59 م

لبنان.. التضخم يرتفع أكثر من 18% خلال الربع الأول من العام

628770094c59b728184f16f7


الوكيل الاخباري- أعلنت إدارة الإحصاء المركزي في لبنان، أن تضخم أسعار الاستهلاك خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي 2022، بلغ 18,54%.

اضافة اعلان

 

وأوضحت الإدارة أن مؤشر أسعار الاستهلاك لشهر أبريل الماضي، سجل ارتفاعا وقدره 7.10 % بالنسبة لشهر مارس 2022، كما سجل المؤشر ارتفاعا قدره 206,24% بالنسبة للشهر نفسه من العام الماضي 2021.

وسجل مؤشر أسعار الاستهلاك ارتفاعا في كافة المحافظات اللبنانية، وأتى على الشكل التالي: ارتفاع في محافظة بيروت وقدره 5,76%، ارتفاع في محافظة جبل لبنان وقدره 6,31%، ارتفاع في محافظة الشمال وقدره 9,98%، ارتفاع في محافظة البقاع وقدره 7,41%، ارتفاع في محافظة الجنوب وقدره 6,69%، ارتفاع في محافظة النبطية وقدره 7,37%.

 

روسيا اليوم

إقرأ ايضا
النفط٢

ارتفاع أسعار النفط عالميا

ذهب٢

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً

thumbs_b_c_6d5711f30c1e5658e3e66533e5161206

تعاون أردني عراقي لتطوير الخامات والصخور الصناعية

20223116126651VS

ارتفاع أسعار النفط عالميا 1% وتراجع الدولار

559

هبوط الأسهم الأوروبية إثر تراجع شركات التجزئة

520221792944488066298

الضمان: صرف رواتب المتقاعدين في 24 الشهر الجاري دون أي تقديم

أخبار متعلقة
09-03-22-686250091

توقعات صادمة لأكبر اقتصاد في العالم.. ماذا سيفعل بايدن؟

6266638d4c59b748ee2bebd7

28.7% للإمارات والصين.. صادرات السعودية غير النفطية تقفز في فبراير

420221416818777550196

أسعار الذهب عالميا عند أقل مستوى في 4 أسابيع

626646814c59b748e86455f8

انخفاض ملحوظ في أسعار النفط عالميا

bankmarkazi2020-730x438

البنك المركزي الأوروبي: رفع الفائدة لن يخفّض أسعار موارد الطاقة

download

يلين: التضخم بلغ ذروته لكن ارتفاع الأسعار سيستمر لفترة أطول