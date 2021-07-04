الأحد 04-07-2021
الوكيل الاخباري

الامن العام : شخص يقتل شقيقه رمياً بالرصاص ويصيب آخرين بالمفرق

التربية: النجاح بالكيمياء اعلى من السنوات السابقة

الضمان : كل من تجاوزت خدمته 10 سنوات لن تشمله تعديلات التقاعد المبكر

الخدمة المدنية: 13 شاغرا لوظيفة أمين عام

الحكومة تعلن إجراءين هامين قبل العيد تسهيلا على الأردنيين

مقتل شخص وإصابة 3 في مشاجرة مسلحة بالمفرق

صدور رواية جديدة للدكتور القواسمة

دورة في مجال السلامة والصحة المهنية بمعهد تدريب الطفيلة

يوم طبي مجاني لطلبة العلوم والتكنولوجيا بعجلون

توافق في لجنة الانتخاب على تخفيض سن الترشح

الأحد، 04-07-2021 08:12 م

لبنان.. تحذيرات من فقدان مئات أصناف الأدوية

اد


الوكيل الإخباري - حذر مستوردو الأدوية في لبنان من نفاد مخزون مئات الأصناف الدوائية، وأعلنوا في بيان مشترك أن "عملية الاستيراد متوقفة بشكل شبه كامل منذ أكثر من شهر".

اضافة اعلان

 

وتحدثت النقابة عن قيمة المستحقات المتراكمة والمترتبة لصالح الشركات المصدرة للأدوية، والتي تجاوزت 600 مليون دولار، كان يجب أن يدفعها المصرف المركزي بالاضافة الى فتح اعتمادات جديدة، محذرة في الوقت ذاته من "نفاد مخزون الشركات المستوردة من مئات الأدوية الأساسية التي تعالج أمراضا مزمنة ومستعصية".


وقال نقيب مستوردي الأدوية كريم جبارة إن "الحالة ستكون كارثية مع نهاية شهر يوليو، سيحرم آلاف المرضى من أدوية علاجهم".


وأكدت النقابة أن الحل الوحيد حاليا هو "الاستمرار في دعم الدواء بحسب أولويات وزارة الصحة العامة".


وكان الرئيس ميشال عون اجتمع الخميس مع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، وزير المال غازي وزني، وزير الصحة حمد حسن وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، و تم "التوافق على الاستمرار في سياسة دعم الدواء والمستلزمات والمغروسات الطبية".


ويشهد لبنان منذ خريف 2019 انهيارا اقتصاديا متسارعا هو الأسوأ في تاريخ البلاد، فاقمه انفجار مرفأ بيروت المروع في الرابع من أغسطس وإجراءات مواجهة كورونا.


ويحول الصراع على الحصص والنفوذ بين القوى السياسية دون تشكيل حكومة منذ أشهر، كما فقدت العملة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها في الوقت الذي لا يزال المصرف المركزي يزود المستوردين بالدولار لتغطية جزء من كلفة الاستيراد، وفق السعر الرسمي.

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
A_c31baimage_story

الكويت: إلغاء مشروع محطتي الغاز الجوراسي 6 و7

1054963-1

الكويت: 10 مليارات دينار عجز الميزانية

640

مصر: الكشف عن إيرادات السياحة وعدد السائحين

South-Korea--seoul-city-sunset-han-river-south-korea.961bf729

انكماش عدد سكان سيئول بسبب ارتفاع أسعار السكن

محسن

أسعار الذهب الأحد 4/7/2021

60e02c0f4c59b73292771717

أوكرانيا تحدد تكلفة أسلحة تدمير جسر القرم

أخبار متعلقة
60deb6cc4c59b7533e1e7a52

للمرة السادسة هذا العام.. الحكومة اللبنانية ترفع سعر الخبز

4yTnSOD96FNlYMCMrvFrQ30t5urjZko8LpDLrubt

لبنان: ارتفاع أسعار المحروقات

العراق_4

العراق: لا عراقيل في ملف تصدير النفط إلى لبنان

8956504405623141

الاتحاد الأوروبي يحذر من الانهيار المالي للبنان

20204392341-4jUxn6

مصادر لبنانية: مصرف لبنان يرفض فتح اعتمادات لبواخر النفط