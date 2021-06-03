لبنان .. تعميم لـ' المركزي ' بشأن السحب من الودائع ساري المفعول

الوكيل الإخباري - أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، أن تعميم المصرف المركزي رقم 151 بشأن السحب من الودائع ساري المفعول.



مصرف لبنان يعلن تقديم مراجعة لدى مجلس شورى الدولة حول "التعميم 151"

وذكرت رئاسة الجمهورية اللبنانية أن عون ترأس اجتماعا ماليا حضره حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، خصص للبحث في تأمين تمويل المواد الأساسية المدعومة بالعملة الأجنبية.

اضافة اعلان



وقالت إنه نتيجة الاجتماع المالي القضائي في بعبدا "تقرر اعتبار التعميم 151 الصادر عن مصرف لبنان ما زال ساري المفعول بما أن مصرف لبنان لم يتبلغ صورة صالحة للتنفيذ عن القرار الإعدادي لمجلس شورى الدولة بوقف تنفيذه وتقدم بمراجعة لدى المجلس المذكور تضمنت عناصر إضافية جديدة لم تكن واردة في الملف".



بدوره، أكد سلامة في تصريح من قصر بعبدا أن "مصرف لبنان ليس مفلسا وأموال اللبنانيين موجودة بالمصارف"، مبينا أنه "قريبا سيصدر تعميم لإعادتها".

المصدر : روسيا اليوم