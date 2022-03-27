لبنان يبحث مشروع قانون لتقييد تحركات رؤوس الأموال

الوكيل الاخباري-قال نائبان إن مشروع قانون لتقييد تحركات رؤوس الأموال في لبنان سيجري مناقشته في لجان نيابية يوم الاثنين وطرحه للتصويت يوم الثلاثاء في حالة الموافقة على النص، في محاولة جديدة لتمرير القانون الذي طال تأجيله وسط مواجهة بين البنوك وبعض القضاة.



وذكر بيان من مكتب نائب رئيس الوزراء سعادة الشامي اليوم السبت أن معظم الاجتماعات مع صندوق النقد الدولي خلال الأيام الماضية ركزت على "أخذ رأي الصندوق وملاحظاته" على مشروع القانون.



وأضاف البيان أن المشروع جرت إحالته إلى اللجان النيابية لمناقشته يوم الاثنين وإدراجه على جدول أعمال مجلس النواب يوم الثلاثاء.

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