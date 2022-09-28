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الأربعاء، 28-09-2022 04:47 م

لبنان يخفض سعر الصرف الرسمي إلى 15 ألف ليرة مقابل الدولار

يييييي


الوكيل الإخباري - قال وزير المالية اللبناني، يوسف خليل، الأربعاء، إن البنك المركزي سيستخدم سعر صرف قدره 15 ألف ليرة مقابل الدولار بدلا من 1507، واصفا ذلك بأنها خطوة نحو توحيد سعر الصرف في البلاد، بحسب تصريحاته لوكالة رويترز.

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وأضاف الوزير أنه سيبدأ تطبيق هذا القرار بدءا من نهاية أكتوبر.


ويعد توحيد أسعار الصرف العديدة أحد الشروط التي وضعها صندوق النقد الدولي للبنان لتأمين حزمة المساعدات التي تشتد الحاجة إليها. وقال صندوق النقد الأسبوع الماضي إن تقدم لبنان في تنفيذ الإصلاحات ما زال بطيئا للغاية. ( سكاي نيوز


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