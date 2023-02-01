لبنان‬ يخفض قيمة الليرة 90% مقابل الدولار ويعتمد سعر صرف جديد

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يعتمد لبنان ابتداء من اليوم الأربعاء، مطلع سعر صرف رسمي جديد يبلغ 15 ألف ليرة للدولار الواحد، بدلاً من السعر الحالي البالغ 1507 ليرات، بانخفاض يقارب 90% في سعر العملة الوطنية. اضافة اعلان
وخسرت الليرة اللبنانية التي حدّد سعرها منذ العام 1997 بـ1507 للدولار الواحد، أكثر من 95% من سعرها أمام الدولار في ثلاث سنوات بسبب الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي يشهدها البلاد.
ووفقا لهذا القرار اصبح الدولار يساوي 15 ألف ليرة.
ويشهد لبنان منذ 2019 انهيارا اقتصاديا صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم، خسرت معه العملة المحلية نحو 95% من قيمتها، وبات أكثر من 80% من سكانه تحت خط الفقر. ( العربية نت
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