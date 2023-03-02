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الخميس، 02-03-2023 09:26 ص

لبنان يقترب من تنفيذ شروط البنك الدولي تمهيدا لاستجرار كهرباء الأردن وغاز مصر

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الوكيل الإخباري - أكد مصدر حكومي لبناني أنّ الحكومة اللبنانية تلقت إشارات إيجابية من البنك الدولي في ما يخص خطة تزويد لبنان بالكهرباء من الأردن والغاز من مصر.

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وقال المصدر إنّ لبنان يقترب من إنجاز كامل شروط البنك الدولي حتى يبدأ العد العكسي لمسار تنفيذ هذه الخطة التي وضعت على السكة منذ شهر آب 2021. 


وكان لبنان قد تبلغ من الولايات المتحدة قراراً من الإدارة الأميركية بالمساعدة في استجرار الطاقة الكهربائية عن طريق الغاز المصري.


وبحسب بيان الرئاسة اللبنانية، قالت السفيرة الأميركية وقتذاك، إنّ الخطة تقضي بتسهيل نقل الغاز المصري عبر الأردن إلى شمال لبنان، على أن يتولى البنك الدولي تمويل ثمن الغاز وإصلاح خطوط نقل الكهرباء وتقويتها والصيانة المطلوبة لأنابيب الغاز.


وكشف المصدر الحكومي أنّ مؤسسة كهرباء لبنان اتخذت في الخريف الماضي، قراراً برفع سعر التعرفة وصولاً إلى 27 سنتاً كمعدل وسطي لكل كيلوواط/ساعة، ووضعته موضع التنفيذ بدءاً من الأول من شهر تشرين الثاني 2022، بينما كان يجري التسعير سابقاً على سعر يساوي سنتاً واحداً.


وتركت الحكومة الباب مفتوحاً أمام شركة كهرباء لبنان لتعديل السعر صعوداً، حسب أسعار النفط العالمية. ( سبوتنيك )

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