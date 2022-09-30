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الجمعة، 30-09-2022 12:05 م

لتهدئة الأسعار.. الاتحاد الأوروبي يريد آلية جديدة لتسعير الغاز

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الوكيل الاخباري- يريد الاتحاد الأوروبي استحداث مؤشر جديد قائم على المعاملات للغاز الطبيعي المسال، إذ يقول إن الانخفاض الحاد في تدفقات الغاز عبر خطوط الأنابيب الروسية والارتفاع القياسي في واردات الغاز تسببا في اختلال آلية التسعير الحالية.

وتتفاوض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وعددها 27، على مقترحات قُدمت الأسبوع الماضي للسيطرة على أسعار الطاقة المرتفعة وخفض التكاليف على المستهلكين، لكن بروكسل تدرس بالفعل إجراءات إضافية.

وفي ورقة قدمت للدول الأعضاء مساء يوم الأربعاء ونُشرت الخميس، قالت مفوضية الاتحاد الأوروبي إن المؤشر البديل لسعر الغاز الطبيعي المسال يجب أن يستند إلى تقييمات أسعار يمكن التحقق منها لشحنات الغاز، لتعكس بشكل موثوق الأسعار الواقعية للإمدادات.

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