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الأربعاء، 31-08-2022 02:28 م

لجنة بأوبك+ تتوقع فائضا أكبر قليلا في سوق النفط هذا العام

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الوكيل الإخباري - أظهر تقرير للجنة الفنية المشتركة لأوبك+ أن فائض سوق النفط هذا العام سيصل إلى 900 ألف برميل يوميا، بزيادة 100 ألف عن توقعاتها السابقة.

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وتتوقع اللجنة أن تحقق سوق النفط فائضا لا يقل عن 3.1 مليون برميل يوميا في سبتمبر على أن ينخفض إلى 0.6 مليون في أكتوبر قبل أن يرتفع إلى 1.4 مليون برميل يوميا في نوفمبر.


وتقدم اللجنة، التي تجتمع اليوم الأربعاء، المشورة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بقيادة روسيا، والمعروفين باسم أوبك+، بشأن أساسيات السوق.


وبحسب وكالة "رويترز"، أظهر تقرير اللجنة أن أوبك+ تتوقع أيضا فائضا قدره 900 ألف برميل يوميا العام المقبل.


وكانت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" قد خفضت توقعاتها لنمو الطلب على النفط خلال العام الجاري بنحو 260 ألف برميل يوميا، مرجعة ذلك إلى عودة محتملة لقيود كورونا، وحالة عدم اليقين الجيوسياسية.


وتوقعت "أوبك" في تقرير سوق النفط لشهر أغسطس أن ينمو الطلب على النفط خلال العام الجاري بمقدار 3.1 مليون برميل يوميا، ليصل متوسط الطلب الإجمالي على النفط إلى 100 مليون برميل يوميا هذا العام.

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