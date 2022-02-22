لجنة مؤقتة لإدارة شؤون شركة الأراضي المقدسة للتأمين

الوكيل الاخباري - قرر البنك المركزي الأردني، اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة لإدارة شؤون شركة الأراضي المقدسة للتأمين لمدة 90 يوماً، بهدف التواصل مع مساهمي الشركة، وذلك في ضوء استقالة مجلس إدارة الشركة عملاً بأحكام المادة (23) من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (12) لسنة 2021.



ويأتي إجراء البنك المركزي تمهيداً لدعوة الهيئة العامة للشركة لانتخاب مجلس إدارة جديد قادر على معالجة الأوضاع الإدارية والمؤشرات المالية السلبية للشركة، وحماية مصالح المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين.

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