لكل المقترضين .. تعرّف على نسب أسعار الفائدة في المملكة بعد رفعها 3 مرات

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - قال البنك المركزي إن أسعار الفائدة الرئيسية للبنك أصبحت 3.75% بعد أن كان 3.25% سنوياً، وذلك بعد قرار رفع أسعار الفائدة الأخير بنسبة 50 نقطة أساس على مختلف السياسة النقدية.

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وأوضح البنك، وفقاً لتعميم اطلع عليه "الوكيل الإخباري" أن سعر فائدة اتفاقيات إعادة الشراء لليلة واحدة ارتفع من 4.00 % إلى 4.5% سنوياً، كما ارتفع سعر إعادة الخصم من 4.25% إلى 4.75% سنوياً.



وحول نوافذ الإيداع، أشار التعميم إلى أن سعر الفائدة على نافذة الإيداع لليلة واحدة ارتفع بمقدار 75 نقطة أساس من 2.75% إلى 3.50% سنوياً.



وأكد على أنه تقرر الإبقاء على أسعار الفائدة التي يتقاضاها البنك المركزي على برنامج دعم القطاعات الاقتصادية ( برنامج السلف متوسطة الأجر للبنوك) كما هي عند 1.00% للمشاريع داخل عمّان، و 0.50% للمشاريع في باقي المحافظات.

