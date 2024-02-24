السبت 24-02-2024
الوكيل الاخباري
 

عاجل ارتفاع أسعار اللحوم المبردة والمستوردة في الأردن بنسبة من 10 إلى 20 بالمئة لهذا السبب

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السبت، 24-02-2024 11:25 ص

للاقتناء .. تعرف على سعر ليرة الذهب بالأردن

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الوكيل الإخباري-استقرت اسعار الليرة الذهبية بانواعها الانجليزية والرشادية بالأردن اليوم السبت مع استقرار سعر غرام الذهب .اضافة اعلان


حيث بلغ سعر الليرة الانجليزية بوزن 8 غرامات 337 دينارا ، وسعر الليرة الرشادية بوزن 7 غرامات 297 دينارا وفقا لما افاد امين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات ، سليم ديب .
 
وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلبا من الأردنيين 41.5 دينارا للبيع للمواطنين ، مقابل 39.8 دينارا للشراء منهم 

ووصل سعر اونصة الذهب اليوم الى نحو 2035 دولارا بالتداولات العالمية 


 




 

 


 

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