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السبت، 16-04-2022 03:51 م

للمرة الأولى خلال العام الجاري.. اليمن يخفض سعر وقود السيارات 10%

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الوكيل الاخباري- قال مسؤول بشركة النفط الحكومية في مدينة عدن جنوب اليمن، يوم امس الجمعة، إن الشركة قررت خفض أسعار وقود السيارات بنحو 10 % تقريبًا للمرة الأولى خلال العام الجاري، وذلك تماشيًا مع المتغيرات في أسعار صرف العملة المحلية.

وذكر المسؤول أنه بموجب القرار الذي بدأ سريانه، مساء الجمعة، ينخفض سعر جالون البنزين سعة 20 لترًا إلى 20000 ريال (حوالي 22.5 دولار) ، من 22200 ريال ( 25 دولارًا)، بحسب وكالة ”رويترز“.

وكانت الشركة قد دأبت، منذ مطلع العام الجاري، على الإعلان في كل شهر عن زيادة جديدة في الأسعار، كان آخرها، في 16 مارس/ آذار الماضي، حينما رفعت أسعار وقود السيارات بنسبة 8.8 %، وبررت ذلك بالارتفاع الحاد في أسعار الوقود العالمية بفعل تأثيرات أزمة أوكرانيا، وهبوط العملة المحلية، مما أثار غضب سكان مدينة عدن الساحلية، العاصمة المؤقتة للبلاد.

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ارم

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