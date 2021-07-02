الجمعة 02-07-2021
الوكيل الاخباري

الأرصاد العالمية تحذر من الارتفاع القياسي بدرجات الحرارة

4 وفيات و458 إصابة جديدة بكورونا في المملكة اليوم

زراعة الأغوار الشمالية تدعو لتنظيم عمليات الري

بلاغ رسمي قريبا حول 'عطلة العيد'

العراق .. تشكيل خلية أزمة لمواجهة مشكلة انقطاع الكهرباء

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال في نابلس

5 وفيات جديدة بكورونا في فلسطين

لبنان.. إخلاءات سبيل جديدة في قضية انفجار المرفأ

ضربة شمس تودي بحياة طفل في إربد

الاتحاد الأوروبي يوصي برفع قيود السفر عن مواطني دول جديدة منها الأردن

عاجل

4 وفيات و458 إصابة جديدة بكورونا في المملكة اليوم

الجمعة، 02-07-2021 04:52 م

للمرة السادسة هذا العام.. الحكومة اللبنانية ترفع سعر الخبز

60deb6cc4c59b7533e1e7a52


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الاقتصاد اللبنانية، اليوم الجمعة، عن رفع سعر الخبز المدعم من الحكومة، للمرة السادسة خلال عام، وسط أكبر أزمة اقتصادية ومالية تشهدها البلاد.

وقالت الوزارة في بيان إنه "استنادا إلى سعر القمح في البورصة العالمية وسعر صرف الدولار، واستنادا للدراسة التي قامت بها الوزارة لتحديد كمية المكونات المطلوبة لإنتاج أفضل نوعية من الخبز اللبناني للمستهلك، ونظراً لتوقف "مصرف لبنان" عن دعم مادة السكر ومادة الخميرة في الأسواق اللبنانية، ونظرا للظروف الإقتصادية الضاغطة والقدرة الشرائية المنخفضة التي يعاني منها المواطنون، حدد سعر ووزن الخبز اللبناني الأبيض وفقا لما يلي:

اضافة اعلان


- في الفرن إلى المستهلك: ربطة حجم كبير على أن لا يقل وزنها عن 876 غرام بسعر 3750 ليرة لبنانية كحد أقصى.


ربطة حجم وسط على أن لا يقل وزنها عن 390 غرام بسعر 2500 ل.ل. كحد أقصى.
- في المتجر إلى المستهلك: ربطة حجم كبير على أن لا يقل وزنه عن 876 غرام بسعر 4000 ل.ل. كحد أقصى.


ربطة حجم وسط على أن لا يقل وزنها عن 390 غرام بسعر 2750 ل.ل. كحد أقصى".
يذكر أنه منذ بدء الأزمة في خريف عام 2019، وهي واحدة من أسوأ الأزمات في العالم منذ عام 1850 بحسب البنك الدولي، فقدت الليرة اللبنانية 90% من قيمتها أمام الدولار في السوق السوداء، محطمة مستوى قياسيا للهبوط في الشهر الماضي بلغ 18000 ليرة مقابل الدولار الواحد في السوق السوداء، فيما لا يزال سعر الصرف الرسمي للدولار 1507 ليرات.


ويعاني لبنان من نقص حاد خصوصا في البنزين ويشهد ارتفاعا كبيرا في معدلات البطالة والفقر.


ولا تلوح في الأفق أي حلول جذرية لإنقاذ البلاد، ويغرق المسؤولون في خلافات سياسية حادة حالت دون تشكيل حكومة قادرة على القيام بإصلاحات يضعها المجتمع الدولي شرطا لحصول لبنان على دعم مالي.

 

 

المصدر : روسيا اليوم 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
TCIXOOZQZJ

ارتفاع الدولار الأميركي لأعلى مستوى في 3 أشهر

60dee25b423604606f72da05

النفط يهبط بعد ' تمديد أوبك+' المحادثات بشأن الإمدادات

دولار

' النقد الدولي' يتيح 206 ملايين دولار للأردن للسحب المباشر

6202129181949673792365

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً

448544ff-3ac6-448f-98f3-83cbb754869f

الكويت: صندوق احتياطي الأجيال يحقق نموا بنسبة 33%

f120851084772

بريطانيا: صفقة الخدمات المالية مع الاتحاد الأوروبي لم تحصل

أخبار متعلقة
TCIXOOZQZJ

ارتفاع الدولار الأميركي لأعلى مستوى في 3 أشهر

6202128175926597134788

انخفاض أسعار الذهب عالميا

4yTnSOD96FNlYMCMrvFrQ30t5urjZko8LpDLrubt

لبنان: ارتفاع أسعار المحروقات

العراق_4

العراق: لا عراقيل في ملف تصدير النفط إلى لبنان

سعر-الدولار-780x470

تراجع الدولار عالمياً

gold61-825x510-1

ارتفاع أسعار الذهب عالميا