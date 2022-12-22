الخميس 22-12-2022
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لليوم الرابع على التوالي أسعار النفط عالمياً ترتفع

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الخميس، 22-12-2022 10:08 ص

لليوم الرابع على التوالي أسعار النفط عالمياً ترتفع

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الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس، لليوم الرابع على التوالي مع تزايد شح مخزونات الخام وزيت التدفئة ووقود الطائرات في الولايات المتحدة، في الوقت الذي تجتاح فيه عاصفة شتوية البلاد ويتجه السفر للارتفاع في موسم العطلات.

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وزادت العقود الآجلة لخام برنت 44 سنتا، أو ما يعادل 0.54%، إلى 82.64 دولار، موسعة مكاسب بلغت نحو 2.7% من الجلسة السابقة. 


كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 49 سنتا، أو 0.63%، إلى 78.78 دولار.


وقفزت عقود الخامين أمس الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات حكومية تراجع مخزونات الخام الأميركية بمعدل أكبر بكثير مما توقعه المحللون، إذ انخفضت 5.89 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 ديسمبر كانون الأول. ( وكالات )

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