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السبت، 11-09-2021 11:11 ص

لماذا اعتمدت السلفادور بيتكوين عملة رسمية؟

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الوكيل الاخباري- اعتمدت السلفادور رسميا ”بيتكوين“ كعملة قانونية، فيما تعتزم بنما اتخاذ نفس الخطوة، وتدرس الصين والولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى إطلاق عملات رقمية خاصة بها.

وأشار تقرير مالي بريطاني نشر يوم الجمعة إلى أن السلفادور شرعت ”البيتكوين“، أكبر عملة مشفرة في العالم بالقيمة السوقية، على أمل تخفيف واحدة من أسوأ مشاكلها الاقتصادية، وهي أن المواطنين الذين يرسلون الأموال إلى الوطن من الخارج يضخون ما يصل إلى خمس الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، لكن يتعين عليهم دفع تكاليف معاملات عالية، في حين لا يملك حوالي 70% من السكان حسابا مصرفيا.

ولفت تقرير مجلة ”نيو سيانتيست“ في لندن إلى أن اعتماد ”البيتكوين“ سيتيح مدفوعات سريعة ورخيصة عبر الحدود وتحويلاتها لا تتطلب بنوكا، مضيفا أنه تم منح كل سلفادوري 30 دولارا أمريكيا من عملة البيتكوين ويمكنه الآن التسوق أو دفع ضرائبه بها.

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المصدر: إرم

 

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