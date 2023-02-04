لماذا انهارت أسعار الذهب عالمياً فور صدور بيانات التوظيف الأمريكية؟

الوكيل الإخباري - انخفضت أسعار الذهب عالمياً بقوة وانهارت بوضوح خلال تعاملات امس الجمعة فور صدور بيانات التوظيف الأمريكية الإيجابية للغاية والتي عززت التفاؤل بالأسواق حيال استمرار الفيدرالي الأمريكي في رفع الفائدة خلال اجتماع آذار المقبل، بدعم من الأوضاع القوية في سوق العمل الأمريكي.

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وخلال تعاملات اليوم السبت، تراجعت عقود الذهب الفورية بنسبة 1.62% وسجلت حوالي 1,881.84 دولار للأوقية، بينما، سجلت عقود الذهب الآجلة حوالي 1,895.25 دولار للأوقية بنسبة انخفاض تصل إلى 1.89%.



ولقد انهارت أسعار الذهب متأثره بقوة مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية فور صدور بيانات التوظيف الأمريكية الإيجابية للغاية، حيث ارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية بنسبة 0.75% وسجل حوالي 102.51 نقطة، وفي ظل العلاقة العكسية بين الطرفين، فإن أسعار الذهب تضررت كثيرا بسبب قوة الدولار.



وفي هذا الإطار، يمكن القول بأن إيجابية بيانات سوق العمل الأمريكي كان لها تأثير سلبي بأسعار الذهب اليوم وبخاصة بعد أن أوضحت البيانات الصادرة يوم الجمعة في الولايات المتحدة إيجابية أداء بيانات سوق العمل الأمريكي خلال كانون الثاني الماضي. ( investing )

