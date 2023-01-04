الأربعاء 04-01-2023
الوكيل الاخباري

لماذا تتم إجمالي عمليات طباعة نقود العالم في سويسرا؟

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الأربعاء، 04-01-2023 03:49 م

لماذا تتم إجمالي عمليات طباعة نقود العالم في سويسرا؟

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الوكيل الإخباري - تملك سويسرا النصيب الأكبر من إجمالي طباعة النقود في العالم، وذلك بفضل المميزات الكبيرة في نظامها الاقتصادي والمالي، حيث تعد سويسرا من أغنى دول العالم وشعبها من الشعوب الأغنى في العالم.

وتلجأ أغلب دول العالم لطباعة النقود في دولة سويسرا لما لها من مميزات مثل سرية الحسابات النقدية ببنوكها ، اقتصادها الحر، وحياديتها السياسية، وهي صندوق إيداع أثرياء العالم.

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وفي تفسير كل خطوة على حدى فإن المتابعين للشأن الأوروبي يعرفون بكل سهولة أن سويسرا من الدول المحايدة دائماً، ولا تتدخل مطلقاً في صراع أو حرب، ولا يوجد لها أي أعداء أو توترات سياسية مع أي دولة أخرى، وعلاقتها السياسية موزونة وسليمة، لذلك هي من أكثر البلدان الخالية من أي صراعات أو مشاكل على مستوى العالم.


أما الاقتصاد السويسري، فهو واضح الملامح ومحدد وحر لا يرتبط بأي دولة أخرى، وحقق دولة سويسرا الإكتفاء الذاتي منذ فترة طويلة، في حين أنها دولة تتجنب وتبتعد عن التكتلات الاقتصادية، ورفضت من قبل أن تكون عضواً بالاتحاد الأوروبي الذي يجمع أغلب دول أوروبا القوية. 

وفي نقطة سرية الحسابات النقدية بالبنوك فإن البنوك السويسرية معروف عنها منذ قديم الأزل السرية الكبيرة ولا تسمح لأي أحد بالتدخل أو معرفة سرية العملاء، فهي تعد ملجأ لرجال الأعمال حول العالم سواء كانوا شرفاء أو لا لإخفاء أموالهم وحساباتهم عن الأعين، ويمكن في سويسرا فتح حساب في أي بنك دون أن يكتب اسم المالك.

ولا تطلب البنوك السويسرية أي معلومات شخصية عن أصحاب الحسابات، كل ما يتم أنه يتم تحويل الأموال للبنك السويسري ويأخذ العميل رمزاً سرياً يمكن من خلاله السحب والإيداع من خلال الإنترنت بكل سهولة، وتمتلئ البنوك السويسرية بالمال عن بكرة أبيها، حيث أنهم لا يسألون أصحاب الحسابات عن مصدر تلك الأموال أيا كانت.


ويعود السبب الرئيسي في جعل سويسرا الدولة الأولى في مجال طباعة النقود والعملات أنها دولة مكتظة بالأموال والنقود، مما يساعدها على تلبية الاحتياجات النقدية الطائلة التي يجب أن تتوفر لطباعة النقود. ( وكالات ) 

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