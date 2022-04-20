لماذا تحظى العملات المشفرة بشعبية كبيرة اليوم؟

الوكيل الاخباري- باتت العملات المشفرة أكثر شيوعاً اليوم، فقبل بضع سنوات، إذا كنت قد ذكرت كلمة "العملة المشفرة" لصديق، لتخيل أنك تتحدث عن أنظمة مصرفية عميقة، ومتداولين مقنعين يجلسون خلف أجهزة كمبيوتر كبيرة، إلا أنها باتت جزءاً من أخبار الأعمال اليومية، كما تتصدر الصفحات الأولى على معظم المواقع الإخبارية الرائدة، فما السبب وراء هذا الانتشار؟



يعود الأمر في الأساس إلى ناحية قبول العملات المشفرة مقابل السلع والخدمات وعمليات التبادل والتجارة، إذ تنضم شركتا أوبر، وإي باي، إلى قائمة متزايدة من الشركات التي تتبنى العملات المشفرة، وفقاً لما ذكره موقع "الخليج تايمز"، واطلعت عليه "العربية.نت".



تنظيم الأصول الافتراضية

وفي وقت سابق، صرحت شركة أوبر بأنها ستقبل عملة بيتكوين (وغيرها من العملات المشفرة) "في مرحلة ما" في المستقبل، بينما قد تبدأ eBay، التي تقبل بالفعل الرموز غير القابلة للاستبدال أو ما يعرف بـNFT، في قبول مدفوعات التشفير قريباً.



وبالتبعية، ونظراً لأن العملات المشفرة تجتذب المزيد من المؤسسات وعملاءها، تحاول الحكومات في جميع أنحاء العالم وضع لوائح لتسهيل تنفيذ شركات التشفير لأعمالها مع حماية مصالح المستثمرين في نفس الوقت.

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