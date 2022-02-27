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الأحد، 27-02-2022 09:31 ص

لماذا تم استثناء النفط والغاز من العقوبات على روسيا؟

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الوكيل الاخباري- اشعلت العقوبات الأميركية والغربية على روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين العديد من الأسئلة وأثارت الكثير من التكهنات، لكن السؤال الأبرز كان، لماذا تم استثناء قطاع الطاقة من هذه العقوبات؟ أو لماذا تم تجنب الغاز والنفط من هذه العقوبات على الرغم من أن أوروبا أوقفت العمل بخط "نورد ستريم2"، وعلى الرغم من أن هاتين السلعتين تعتبران الأهم على الاطلاق بالنسبة للاقتصاد الروسي.

وحاول تقرير نشرته مجلة "التايم" الأميركية على موقعها الالكتروني الاجابة على هذه الأسئلة، وقال إنه تم تجنب أي عقوبات ضد قطاعي النفط والغاز الروسيين اللذين وفرا 36% من الميزانية الوطنية لروسيا العام الماضي.

وقال النائب الأوكراني أوليكسي جونشارنكو في مقطع فيديو نُشر على تويتر: "نحتاج إلى عقوبات حقيقية.. نحن بحاجة إلى فرض حظر على الغاز والنفط الروسي لأن كل برميل نفط روسي وكل متر مكعب من الغاز الروسي مليء الآن بدماء الأوكرانيين".

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