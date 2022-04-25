لماذا عدل المركزي الروسي منهجية حساب سعر الصرف؟

الوكيل الاخباري- تحدث محلل الاستثمار الاستراتيجي في شركة "إدارة أريكابيتال" سيرغي سوفيروف عن أسباب قرار البنك المركزي الروسي تغيير منهجية حساب سعر صرف الروبل أمام الدولار واليورو واليوان.

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وقرر المركزي الروسي أن يتم احتساب أسعار الصرف الرسمية للدولار واليورو واليوان بناء على متوسط السعر للتداولات من الساعة 10:00 إلى 15:30 بتوقيت موسكو، بينما كان في السابق يتم ذلك بناء على التداولات من 10:00 إلى 16:30.



وأفاد الخبير سوفيروف، بأن تقليص الوقت الذي يستغرقه تحديد سعر الصرف الرسمي ضروري لجعل إبرام الصفقات مع الدول الشرقية أكثر ملائمة، والتي لدى موسكو معها علاقات تجارية وفارق كبير في التوقيت.



وأشار إلى أن التعديل ليس إلا إجراء فنيا يريد المركزي الروسي من خلاله مساعدة المناطق الشرقية من روسيا حتى تتعرف بسرعة أكبر على سعر الصرف الرسمي، الأمر الضروري لحساب الضرائب، مشددا على أن الخطوة هي التوجه نحو الشرق في ظل أن التجارة الروسية آخذة في التحول إلى الشرق.



وفي وقت سابق اليوم، أعلن البنك المركزي الروسي عن تغيير في منهجية حساب سعر صرف العملة الروسية الروبل أمام الدولار واليورو واليوان، وأشار إلى أن الخطوة تهدف لضمان استمرار أنشطة الكيانات الاقتصادية.

روسيا اليوم