لماذا لا تضع الحكومة سقوفا سعرية للمحروقات ؟

الوكيل الإخباري - قال الخبير في مجال النفط والطاقة هاشم عقل، إنه لا بد من وضع سقوف سعرية للمشتقات النفطية في الأردن.

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وبين عقل لـ " الوكيل الإخباري" أنه لا يوجد أي مبرر عند الحكومة لعدم وضع السقف السعري، منوها إلى أن القرار يحتاج جدية ورغبة في إحداث فرق بما فيه مصلحة المواطن.



وأكد أنه لا بد من وجود مراجعة للضريبة المفروضة على المحروقات، بحيث يتم اتباع مبدأ " سعر مرجعي " له سقف محدد، فكلما انخفض السعر النفط عالميا عن السقف المحدد ترتفع الضريبة، وإذا ارتفع السعر العالمي عن السقف تنخفض الضريبة.