لماذا لا تضع الحكومة سقوفا سعرية للمحروقات ؟

الوكيل الإخباري - قال الخبير في مجال النفط والطاقة هاشم عقل، إنه لا بد من وضع سقوف سعرية للمشتقات النفطية في الأردن.
وبين عقل لـ " الوكيل الإخباري" أنه لا يوجد أي مبرر عند الحكومة لعدم وضع السقف السعري، منوها إلى أن القرار يحتاج جدية ورغبة في إحداث فرق بما فيه مصلحة المواطن.
وأكد أنه لا بد من وجود مراجعة للضريبة المفروضة على المحروقات، بحيث يتم اتباع مبدأ " سعر مرجعي " له سقف محدد، فكلما انخفض السعر النفط عالميا عن السقف المحدد ترتفع الضريبة، وإذا ارتفع السعر العالمي عن السقف تنخفض الضريبة.
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
وأضاف عقل، ان وضع سقف سعري يخلق منافسة قوية بين الشركات يستفيد منها المواطن بانخفاض التكلفة ويحمي أصحاب المحطات الأهلية المملوكة من قبل أفراد.
يذكر أن الحكومة تفرض ضريبة على المحروقات مقدارها 57 قرشا على بنزين 59، وضريبة مقدارها 37.5 قرش على بنزين 90 ، و 16 قرشاً على الديزل والكاز.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة