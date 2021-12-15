الأربعاء 15-12-2021
الوكيل الاخباري

صندوق استثمار الضمان: ندرس الاستثمار في مشروع الناقل الوطني

"النواب" يقرر استدعاء الوزير الأسبق منذر حدادين لإثبات تصريحاته حول المياه في الأردن

شاهد بالصور أغرب حالة تهريب مخدرات في الأردن

بتوجيهات من جلالة الملك .. استكمال وصول طواقم المستشفى الميداني غزة 69

حوارية حول تعزيز دور الإعلام في دعم حقوق الإنسان

المجلس التمريضي يختتم برنامج دبلوم الصحة النفسية

الحراسيس: وزير أسبق تحدث عن وجود كميات مياه تكفي لـ500 عام

النواب يرفضون اتفاق النوايا والخصاونة يغضب

وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب رفضا لاعلان النوايا مع الاحتلال

لماذا لا يلمس المواطن الأثر الإقتصادي من الاتفاقيات ؟.. خبير يجيب

الأربعاء، 15-12-2021 12:05 م

لماذا لا يلمس المواطن الأثر الإقتصادي من الاتفاقيات ؟.. خبير يجيب

1120214133125362323258


الوكيل الإخباري - قال الخبير الاقتصادي الاجتماعي حسام عايش إن المواطن لا يشعر بالأثر الاقتصادي من الاتفاقيات بسبب السياسة الاقتصادية التي تتبعها الحكومة. 

اضافة اعلان


وبيّن عايش لـ"الوكيل الإخباري" أن السياسات الاقتصادية المتبعة تتم بشكل محصور على شركات او افراد، وتكون ضمن مداها الضيق بحيث لا يشعر المواطن بأثرها. 


وأشار إلى أن الفكر الاقتصادي الذي تتبعه الحكومة يحتاج إلى التحرير للتخلص من الأزمات المتراكمة، منوهاً إلى أن اتباع هذه السياسة أفقد الثقة بكل اتفاقية تجريها الحكومة. 


ودعا الحكومة إلى أن إعتماد الشفافية في إبرام الاتفاقيات الاقتصادية ،وقياس مدى أثرها الفعلي على النمو الاقتصادي المحلي في الأردن. 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
thumb

أسعار العملات مقابل الشيقل اليوم في فلسطين

hgjhgjhgj

تونس بلا محروقات لـ '3 أيام' قادمة

64a8a428-9316-4ef7-a88c-4ec8e5d1abfd

الحكومة تسرّع إجراءات إقامة المدينة الاقتصادية مع العراق

61b98aab4236040b1f0b7c79

الحصول على أنواع جديدة من الوقود من نفايات تكرير النفط في روسيا

بورصة

الوظائفي لـ الوكيل: بالرغم من كورونا بورصة عمان سجلت صعوداً في 2021

61b9aaa04c59b737a809fce7

التضخم في بريطانيا عند أعلى مستوى منذ 10 سنوات

أخبار متعلقة
WhatsApp_Image_2021-12-15_at_9.33.27_AM

انخفاض أسعار الذهب محليا 30 قرشاً

fff

لماذا انفتح الأردن اقتصادياً على العراق بشكل كبير مؤخراً ؟

حدود جابر

ارتفاع حجم تجارة الترانزيت بين الأردن وسوريا إلى 900%

مطار-الملكة-علياء-الدولي-من-المصدر

ارتفاع صادرات المنطقة الحرة بالمطار الى 131 مليون دينار

سلع

تعرّف على أكثر المواد التي استوردها الأردن في 2021

311277_5_1607005357

خلال 9 اشهر ... عجز الميزان التجاري للأردن يرتفع بقيمة 27.8%