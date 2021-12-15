لماذا لا يلمس المواطن الأثر الإقتصادي من الاتفاقيات ؟.. خبير يجيب

الوكيل الإخباري - قال الخبير الاقتصادي الاجتماعي حسام عايش إن المواطن لا يشعر بالأثر الاقتصادي من الاتفاقيات بسبب السياسة الاقتصادية التي تتبعها الحكومة.

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وبيّن عايش لـ"الوكيل الإخباري" أن السياسات الاقتصادية المتبعة تتم بشكل محصور على شركات او افراد، وتكون ضمن مداها الضيق بحيث لا يشعر المواطن بأثرها.



وأشار إلى أن الفكر الاقتصادي الذي تتبعه الحكومة يحتاج إلى التحرير للتخلص من الأزمات المتراكمة، منوهاً إلى أن اتباع هذه السياسة أفقد الثقة بكل اتفاقية تجريها الحكومة.



ودعا الحكومة إلى أن إعتماد الشفافية في إبرام الاتفاقيات الاقتصادية ،وقياس مدى أثرها الفعلي على النمو الاقتصادي المحلي في الأردن.

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