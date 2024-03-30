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السبت، 30-03-2024 11:00 ص

لمستويات تاريخية .. هكذا بلغ سعر الليرة الذهب في الأردن

ليرة

الوكيل الإخباري- بلغ سعر الليرة الإنجليزية بوزن 8 غرامات 360 ديناراً، فيما وصل سعر الليرة الرشادية بوزن 7 غرامات إلى 315 ديناراً في الأردن اليوم السبت وفقاً لما أفاد به سليم ديب، أمين السر العام لنقابة أصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات.

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وأوضح ديب لـ "الوكيل الإخباري" أن تحديد سعر الليرة يستند إلى سعر الذهب العالمي، مع احتساب تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر التي تبلغ حوالي الخمسة دنانير، مشيراً إلى تأثير عوامل العرض والطلب في السوق على السعر، وإمكانية تغييره بشكل طفيف.


وارتفع سعر غرام الذهب اليوم 60 قرشا حيث وصل غرام 21 الأكثر طلبا لـ 45 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 43 دينارا للشراء.


 




 

 


 

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