الثلاثاء 08-03-2022
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الثلاثاء، 08-03-2022 11:49 ص

لمكافحة الغلاء.. مصر تعلن عن منتجات بأسعار مخفضة

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الوكيل الاخباري- قالت المشرفة على منافذ السلع الغذائية بوزارة الزراعة المصرية منال إبراهيم، إنه سيتم طرح منتجات بأسعار مخفضة وجودة جيدة للتخفيف على المواطنين بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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وأضافت منال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة"، الذي يبث على قناة "ETC"، أمس الاثنين، أن "معرض زهور الربيع هو المعرض السنوي الأكبر والأقدم في المنطقة العربية، والذي تقيمه وزارة الزراعة في حديقة الأورمان النباتية بالجيزة، حيث يتم عرض جميع السلع الغذائية مثل اللحوم والسكر والزيت وعسل النحل بأسعار مخفضة".

وتابعت أن الوزارة تقدم العديد من السلع بجودة عالية داخل المعرض لـ"مواجهة جشع التجار"، بحسب قولها.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التموين المصرية كانت قد أكدت في وقت سابق، أن "أمن مصر الغذائي سليم تماما، ومخزونها الاستراتيجي من السلع الغذائية مطمئن".

 

روسيا اليوم

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