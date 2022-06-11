لمن ترتب عليه ديون للضمان.. توضيح هام حول الإعفاءات والغرامات والاقساط

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - أكدت المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي، على أن مُهلة الاستفادة من الإعفاءات على الغرامات والفوائد للمنشآت والأفراد الذين ترتّبت عليهم مديونية للمؤسسة سوف تنتهي مع نهاية حزيران الحالي.

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وقالت المؤسسة، في ردها على استفسارات رصدها "الوكيل الاخباري" إن نسبة الإعفاءات من الغرامات تصل إلى 50% .



وأشارت، إلى أن التقسيط المطلوب سيكون على فترة طويلة تصل إلى 120 شهراً، و بفائدة لا تتجاوز 1%.