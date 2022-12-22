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الخميس، 22-12-2022 11:39 ص

لهذا السبب بقيت أسعار الذهب عالمياً مرتفعة وعام 2023 ستكون الذروة

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الوكيل الإخباري - أفردت منصة "انفستنج" الخاصة بأسواق العملات، تقريراً خاصاً عن تحركات الذهب قبيل نهاية العام، ومدى تأثر أسعار الذهب عالمياً بالأحداث السياسية والاقتصادية، وأثر ذلك على تحركات المتداولين والمستثمرين.

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وأشار التقرير، الذي ترجمه "الوكيل الإخباري" أنه مع قرب نهاية العام، سجل الذهب في أسواق التداول العالمية بريقاً قوياً بفعل عدة عوامل سياسية واقتصادية جعلت من المعدن الأصفر ملاذ المتداولين ومساحتهم الأكثر أماناً.


وأضاف التقرير أن وصول سعر الذهب إلى مستويات 1820 دولار للاونصة جاء بعد قرار للبنك المركزي الياباني، والتحرّك الواضح في الأسواق بشأن عوائد سندات الخزانة، ما فعّل الأسواق بشكل قوي وأعاد للين الياباني قوته أمام الدولار الأمريكي، وهو ما دفع الذهب للصعود من جديد لمستويات عند 1820 دولار للاونصة.

 

ونوه إلى أن البعد السياسي كان له أثر على أسعار الذهب عالمياً، حيث كان لزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لدولة بيلاروسيا، وتصريحاته أن ضرب البنى التحتية الأوكرانية لا زال متواصل، وأن استخدام السلاح النووي بنسبة 90 % لا زال ممكناً، أعطى الذهب بريق أفضل من السابق كملاذ آمن للمتداولين.


وآخر أثر على الذهب كان تحرّك البنك المركزي الأمريكي المحدود برفع أسعار الفائدة بنسبة 50 نقطة أساس، وإشارات على أن التضخم أخذ بالتراجع، جعل المستثمرين يتوقعون بأن المركزي الأمريكي سوف يكون أكثر حذراً في العام الجديد بشأن رفع سعر الفائدة، وهذا الأمر كان سبباً رئيسياً في ارتفاع أسعار الذهب، مع توقعات وصل الأسعار لذروتها مع منتصف الربع الأول من 2023.

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