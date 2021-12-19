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الأحد، 19-12-2021 04:09 م

لهذا السبب سوف تقرر الحكومة تثبيت أسعار المحروقات الشهر القادم

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الوكيل الإخباري - قال الخبير في مجال النفط والطاقة هاشم عقل، إن هناك عدة أسباب ستدفع الحكومة إلى تثبيت أسعار المحروقات الشهر القادم.

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وبيّن عقل، لـ "الوكيل الإخباري" أن سعر لتر البنزين 90 في 1 كانون الاول الحالي  بالسوق المحلي كان 835 فلسا، علماً بأن السعر العالمي في نفس التاريخ 880 فلسا ، موضحا أن هناك دعم حكومي للشهرين الماضيين  بلغ 45 فلساً.


وأضاف أن السعر العالمي للبنزين 90 اليوم الاحد وصل إلى 845 فلسا، ما يدلل على أن الأسعار العالمية أعلى من السعر المحلي بمقدار 10 فلسات.


وأوضح عقل أن السعر المحلي لبنزين 95 السعر في 1 كانون الاول الحالي كان 1.070 دينار، علما بان السعر العالمي في نفس التاريخ 1.120 دينار، واليوم الأحد السعر العالمي 1.080 دينار، وبالتالي هناك إرتفاع بالأسعار وصل الى 10 فلسات.


أما بخصوص الديزل، قال عقل إن السعر المحلي 1 كانون الاول الحالي كان 615 فلسا، علماً بان السعر العالمي لنفس اليوم 677 فلسا، وكان هناك دعماً حكومياً بقدار 62 فلسا لكل ليتر، لكن السعر العالمي اليوم 650 فلسا، وبالتالي هناك ارتفاع ما زال على الديزل بمقدار35 فلسا.


وأشار إلى أن أسعار نفط في اتجاه الهبوط بسبب التخوف من انتشار أكبر لمتحور " اوميكرون " والقيود الصينية على قطاع مصافي النفط التي يؤدي الى تراجع الطلب، الى جانب بداية ظهور " تخمة نفطية " في الاسواق أدت الى زيادة المعروض وتراجع الطلب.

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