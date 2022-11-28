الإثنين 28-11-2022
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الإثنين، 28-11-2022 10:50 ص

لهذه الأسباب الدولار يكتسح عملات العالم

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الوكيل الإخباري - ارتفع الدولار على نطاق واسع اليوم الاثنين، في الوقت الذي أدت فيه احتجاجات كورونا في الصين إلى تأجيج حالة من الغموض والتأثير على المعنويات، مما أدى إلى انخفاض اليوان الصيني، ودفع المستثمرين المتوترين نحو الدولار كملاذ آمن.

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وارتفع الدولار أمام اليوان 0.76 % في التعاملات الخارجية المبكرة بآسيا، وتراجع الدولار الاسترالي 0.61 % امام الدولار الامريكي، بينما تراجع الدولار النيوزيلندي 0.5 % امام الدولار الامريكي.


وفي محاولة لدعم الاقتصاد الصيني المتباطئ الذي عانى في ظل قيود فيروس كورونا الصارمة، قال البنك المركزي الصيني قبل أيام إنه سيخفض نسبة متطلبات الاحتياطي للبنوك 25 نقطة أساس. ( سكاي نيوز )



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