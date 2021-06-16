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الأربعاء، 16-06-2021 12:12 م

لهذه الأسباب قد تستخدم عملة البيتكوين عند التداول

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الوكيل الإخباري - على الرغم من توفر مجموعة واسعة من العملات الرقمية المشفرة متاحة للتداول، إلا أن معظم المستثمرين يفضلون عملة البيتكوين.

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أبرز الأسباب التي تجعل المستثمرين تجعل هذه العملة الخيار الأول للكثيرين بدلاً من أي عملة أخرى سائدة في هذا العالم : 

 

معدل العائد المرتفع:
أحد أهم الأسباب التي تجعل الناس يفضلون هذه العملة على العملات الرقمية الأخرى هو معدل العائد المرتفع.
حيث نجد أن الغرض الوحيد من التداول في شيء ما ليس سوى تحقيق الأرباح، وتحقق عملة البيتكوين هذا الغرض على أفضل مستوى ممكن.

 

عملة البيتكوين لديها انتشار عالمي:
تتمثل إحدى اسباب شعبية البيتكوين هو أنها الخيار الأول للكثير من المستثمرين هو انتشارها في جميع أنحاء العالم.
وتحظى هذه العملة بالتحديد بشعبية كبيرة ومتاحة في كل بلد، لذلك ليس من المتوقع مواجهة أي مشاكل أثناء بيعها أو شراءها.

 

استخدامها في المعاملات التجارية:
نظرًا إلى أن هذه العملة هو خيار تداول مثالي وشائع جدًا، فلن تواجه أي مشكلة عند الرغبة في شراء أي شيء بها حول العالم.
ويمكنك استخدامها لإجراء المعاملات الدولية، وشراء أي شيء باستخدام عملة البيتكوين وإجراء المعاملات التجارية بسهولة.

 

لا توجد أي حكومة تتحكم في عملة البيتكوين:
عندما يتعلق الأمر بفوائد تداول هذه العملة، لا يمكننا أبدًا إهمال العامل اللامركزي، ومع أنها تعتبر العملة الرقمية المثالية والأعلى سعرًا.
إلا أنه لا يمكن لأي حكومة في هذا العالم التحكم في حركة تداولها، مثل: تحديد سعرها لأنها مدفوعة بالكامل بحركة السوق.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 


 

 


 




 

 


 

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