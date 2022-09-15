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الخميس، 15-09-2022 10:52 ص

لهذه الأسباب.. وكالة الطاقة تتوقع تراجع الطلب على النفط

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الوكيل الإخباري - ذكرت وكالة الطاقة الدولية، أن نمو الطلب العالمي على النفط سوف يتباطأ في الربع الأخير من العام الجاري، مع تراجع حركة النمو الاقتصادي العالمي، ولكنها أكدت أن الطلب سيرتفع بقوة مرة أخرى في عام 2023.

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وأوضحت الوكالة أن التوقعات المستقبلية للطلب على النفط ستبقى مرتفعة في العام المقبل.


وأشارت إلى أن عدد الإغلاقات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا في الصين سيتراجع في العام القادم، بجانب ارتفاع محتمل في الطلب على السفر، ما سيرفع بدوره الطلب على وقود الطائرات.


وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري عن النفط، إن الطلب العالمي على الذهب الأسود ما يزال يواجه ضغوطا خلال العام الحالي، خاصة نتيجة الإغلاقات المتكررة في الاقتصاد الصيني، والتباطؤ المستمر في نمو اقتصادات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.


وخفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب على النفط خلال العام الجاري بمقدار 110 ألف برميل يوميًا، ليصل إلى 2 مليون برميل يوميًا، بينما حافظت على توقعاتها لنمو الطلب في العام 2023 عند 2.1 مليون برميل. ( سكاي نيوز )

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