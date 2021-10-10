ليبيا تعلن السيطرة على تسرب نفطي في موقع بحري

الوكيل الاخباري- أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، أنها استطاعت السيطرة على تسرب نفطي في موقع بحري حدث أثناء عملية شحن إحدى الناقلات، فجر يوم الجمعة، والذي حدث بالقرب من خزان ”فروه“ النفطي التابع لشركة ”مبروك“ للعمليات النفطية، بالتنسيق بين المؤسسة وكل من شركة ”مبروك“ للعمليات النفطية، وشركة ”مليته“ للنفط والغاز.



وقال رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، مصطفى صنع الله، معلقا على حادثة التسرب، إن هذه الحوادث يمكن أن تحدث نتيجة العمليات التشغيلية، مؤكدا أهمية سرعة الاستجابة والجاهزية للفرق المتخصصة بأعمال المكافحة، مثنيا على قدرات فرق الطوارئ في المؤسسة والشركات التابعة لها، ومستواها العالي والمتميز في التعامل مع هذا الحدث.



وبحسب مدير إدارة الصحة والسلامة البيئية في المؤسسة، المهندس خالد أبو خطوة، فإن فرق مكافحة الانسكابات استطاعت إيقاف التسرب ومعالجة البقعة النفطية التي نتجت عن التسرب، مبينا أنه فور استلام البلاغ تم تفعيل غرف الطوارئ في كل من المؤسسة وشركتي ”مبروك“ و ”مليته“.

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المصدر: إرم