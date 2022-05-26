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الخميس، 26-05-2022 09:53 ص

ليبيا: لن نستطيع تعويض إمدادات النفط الروسية إلى أوروبا

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الوكيل الاخباري- قال وزير النفط في حكومة الوحدة الوطنية الليبية محمد عون، إن بلاده لن تقدر على تعويض إمدادات النفط الروسية الموجهة إلى أوروبا.

وأضاف عون في تصريحات لوكالة أنباء ”نوفا“ الإيطالية: ”حتى في حال تطوير الاكتشافات النفطية والغازية في كامل ليبيا، وهو ما قد يستغرق ثلاث إلى سبع سنوات، لن نتمكن سوى من تعويض جزء بسيط فقط من الإمدادات الروسية، لذلك لا أعتقد أن ليبيا قادرة على تعويض الكميات الكبيرة من الطاقة التي تنتجها روسيا“.

وأشار الوزير الليبي إلى أن حقول الغاز البحرية قيد التطوير بموجب اتفاقية بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إيني الإيطالية، موضحا أن الإنتاج لن يكون قادرا على سد الاحتياجات الداخلية في المستقبل“.

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