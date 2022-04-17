الأحد 17-04-2022
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الأحد، 17-04-2022 02:04 م

مؤسسة النفط الليبية تعلن حالة القوة القاهرة في حقل الفيل

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الوكيل الاخباري- اعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، اليوم الأحد، عن حالة "القوة القاهرة" في حقل الفيل النفطي، بسبب توقف الانتاج فيه.

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وأوضحت المؤسسة في بيان لها، أن القرار جاء "بسبب تعرض الحقل إلى محاولات الإغلاق التعسفي يوم أمس السبت، على تمام الساعة (18:30)، بسبب دخول مجموعة من الأفراد ومنع المستخدمين من الاستمرار في الانتاج".

وقالت إن الإنتاج توقف بالكامل، اليوم الأحد، الأمر الذي جعل من تنفيذ المؤسسة لالتزاماتها التعاقدية أمرا مستحيلا.

وأضاف البيان: "وعليه فإن المؤسسة الوطنية للنفط مضطرة لإعلان حالة القوة القاهرة على خام مليته، والى حين إشعار آخر. وتتأسف عن ما آلت إليه الأمور، وتطالب بتغليب لغة العقل والحكمة والنأي بقطاع النفط عن الصراعات للحفاظ على ما تبقى من البنية التحتية المتهالكة والمهترئة أصلا، بسبب تبعات الإغلاقات العشوائية طوال السنوات الماضية، فضلا عن شح الميزانيات خلال الأعوام الماضية".

 

 

روسيا اليوم

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