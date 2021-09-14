مؤسسة دراسات اقتصادية عالمية تتوقع نمو الاقتصاد الأردني 3% العام الحالي

الوكيل الإخباري - توقعت مؤسسة "فيتش سوليوشنز" العالمية للدراسات الاقتصادية نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للأردن بنسبة 3٪ في عام 2021 والوصول إلى مستوى الإنتاج قبل انتشار الوباء بحلول نهاية العام الحالي.

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وقالت المؤسسة التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الإئتماني في تقرير صدر عنها مؤخرا إن الإجراءات والاستجابة السريعة التي اتخذها الأردن لمواجهة أزمة كورونا وإطلاق اللقاح بشكل أسرع نسبيًا من نظرائه في بلاد الشام، وإعادة الانفتاح التدريجي للاقتصاد ستقود الى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للأردن بنسبة 3٪ في عام 2021 والوصول إلى مستوى الإنتاج قبل انتشار الوباء بحلول نهاية العام الحالي، حيث سيساعد التقدم العالمي في التطعيم سوق السياحة في الأردن.



وتوقعت المؤسسة أن يتسارع النمو في الأردن إلى 3.8٪ في عام 2022،حيث سمح وصول الأردن إلى التمويل متعدد الأطراف والثنائي وظروف الاقتصاد الكلي المستقرة للسلطات بالتفاعل بسرعة مع صدمة كورونا مما خفف الضغط على ميزان المدفوعات وشجع المزيد من التمويل الأجنبي الذي تم توجيهه لدعم الاقتصاد.



وأضافت أن انخفاض تكلفة خدمة الدين والوصول إلى التمويل وفر مجالًا لإنفاق أعلى لدعم النمو الاقتصادي، حيث ستستمر البلاد في الاستفادة من السياسة المالية الداعمة حتى أواخر عام 2021 ، لحماية دخل الأسر .



وتوقعت المؤسسة زيادة مشاريع البنية التحتية الممولة من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص أو القطاع الخاص ، بما في ذلك مشاريع الطاقة في إطار رؤية 2025 ، التي تدعم الاستثمارات الثابتة.



وقالت المؤسسة إن لدى الأردن مستويات أقل من المخاطر السياسية مقارنة بمتوسط منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، مما يسمح بوضع سياسات استباقية ويقلل من حالة عدم اليقين الاقتصادي،حيث ساعدت عدة عوامل في خفض المخاطر السياسية قصيرة الأجل في الأردن بما في ذلك زيادة الإنفاق الاجتماعي في عام 2021 لمساعدة السكان على التعامل مع التأثير السلبي من أزمة كورونا إضافة الى التطبيق التدريجي للقاحات وانفتاح الاقتصاد.

