مؤسسة دولية: أسعار السلع ومعدلات التضخم في الأردن سترتفع

الوكيل الإخباري - خفّضت مؤسسة فيتش سوليوشنز التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني، السبت، توقعاتها السابقة لنمو الاقتصاد الأردني من 3% إلى 2.7%، على خلفية الحرب في أوكرانيا.

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وقالت المؤسسة، إن أسعار السلع الأساسية سترتفع ما يسبب ارتفاع معدل التضخم في الأردن، ما سيؤثر على مساهمة الاستهلاك الخاص وصافي الصادرات.