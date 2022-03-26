مؤسسة دولية: أسعار السلع ومعدلات التضخم في الأردن سترتفع

الوكيل الإخباري - خفّضت مؤسسة فيتش سوليوشنز التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني، السبت، توقعاتها السابقة لنمو الاقتصاد الأردني من 3% إلى 2.7%، على خلفية الحرب في أوكرانيا.
وقالت المؤسسة، إن أسعار السلع الأساسية سترتفع ما يسبب ارتفاع معدل التضخم في الأردن، ما سيؤثر على مساهمة الاستهلاك الخاص وصافي الصادرات.
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وأشارت إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة المرافق والنقل، مما يؤدي إلى تثبيط إنفاق الأسر.
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