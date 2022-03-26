السبت 26-03-2022
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السبت، 26-03-2022 03:26 م

مؤسسة دولية: أسعار السلع ومعدلات التضخم في الأردن سترتفع

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الوكيل الإخباري - خفّضت مؤسسة فيتش سوليوشنز التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني، السبت، توقعاتها السابقة لنمو الاقتصاد الأردني من 3% إلى 2.7%، على خلفية الحرب في أوكرانيا.

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وقالت المؤسسة، إن أسعار السلع الأساسية سترتفع ما يسبب ارتفاع معدل التضخم في الأردن، ما سيؤثر على مساهمة الاستهلاك الخاص وصافي الصادرات.


وأشارت إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة المرافق والنقل، مما يؤدي إلى تثبيط إنفاق الأسر.

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