الجمعة 28-10-2022
الرئيسية
أخبار
اخبار محلية
اخبار اقتصادية
اخبار عالمية
اخبار فنية
تكنولوجيا
صحة
اخبار الناس
المرأة
تحويلات مرورية جديدة على طريق الزرقاء عمان - تفاصيل
استشاري أمراض تنفسية: تهديد رباعي لانتشار الفيروسات بالشتاء
النجار:المسابقات الثقافية تمثل مختبراً لاكتشاف المواهب
الشبول: التعديل الوزاري هو تفويض جديد للحكومة
أخبار الشركات
أخبار الشركات
"زبوني"... الريادة والتكنولوجيا في خدمة التجارة الخارجية
صافي أرباح مجموعة بنك الإسكان يرتفع بنسبة 22.1%
للعام الثاني على التوالي حزمة إنترنت من زين دعماً لمؤسسة الحسين للسرطان بالتزامن مع شهر التوعية بسرطان الثدي
سامسونج توقع اتفاقية تعاون مع مدرسة كينغز أكاديمي لإطلاق مبادرة وبرنامج Samsung Innovation Campus
كورونا
كورونا
دراسة: الأعراض الأكثر شيوعا لفيروس كورونا تغيرت
أول لقاح في العالم مضاد لـ كورونا عن طريق الفم
السعودية تسجيل 294 اصابة جديدة بكورونا