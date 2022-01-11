الثلاثاء 11-01-2022
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أسعار الذهب الثلاثاء 11/ 1/ 2022

الثلاثاء، 11-01-2022 11:50 ص

مؤشرا بورصة موسكو في المنطقة الخضراء

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الوكيل الاخباري- ارتفع مؤشرا بورصة موسكو، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع صعود أسعار الذهب الأسود في الأسواق العالمية.

وبحلول الساعة 11:50 بتوقيت موسكو، ارتفع مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالروبل MICEX بنسبة 0.99% إلى 3776 نقطة.

فيما صعد مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 1.39% إلى 1587 نقطة، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

وفي سوق العملات، صعدت العملة الروسية مع ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية. وتراجع سعر صرف الدولار بواقع 10 كوبيكات (الروبل = 100 كوبيك) إلى 74.89 روبل. فيما انخفض سعر صرف اليورو بواقع 3 كوبيكات إلى 84.97 روبل.

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المصدر: روسيا اليوم


 




 

 


 

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