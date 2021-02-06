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السبت، 06-02-2021 01:13 م

مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك يسجلان أكبر مكاسب أسبوعية منذ أوائل نوفمبر

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الوكيل الاخباري - واصلت الأسهم الأمريكية موجة صعودها الأخيرة، حيث سجل المؤشران "ستاندرد آند بورز 500" و"ناسداك" أكبر مكاسبهما الأسبوعية بالنسبة المئوية منذ الانتخابات الأمريكية في أوائل نوفمبر.

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وارتفع المؤشران بدعم من تفاؤل حيال الأرباح ومحادثات التحفيز وإحراز تقدم على صعيد توزيع اللقاحات.


وصعد المؤشر "داو جونز" الصناعي 92.38 نقطة، بما يعادل 0.3%، إلى 31148.24 نقطة، وأغلق المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" على ارتفاع 15.09 نقطة، أو 0.39%، إلى 3886.83 نقطة، وزاد المؤشر "ناسداك" المجمع 78.55 نقطة، أو 0.57%، إلى 13856.30 نقطة.


وعلى أساس أسبوعي، حقق "ستاندرد آند بورز 500" ربحا بـ 4.65%، وارتفع "ناسداك" 6.01%، وتقدم "داو جونز" 3.89%.

 

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم



 




 

 


 

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