الثلاثاء 22-03-2022
الوكيل الاخباري

%26.6 نسبة الاقتراع في جميع المحافظات حتى السادسة مساء

المستقلة للانتخاب تكشف نسبة التصويت لغاية 5:30 مساء.. ونصف مليون شاب وفتاة أدلوا بأصواتهم

الصفدي يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الإسباني

توضيح حول تأخير دوام مدارس غداً الاربعاء

مستجدات المنخفض الذي سيؤثر على الاردن واماكن تساقط الثلوج

%24 نسبة الاقتراع في جميع المحافظات حتى الخامسة مساء

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرة أبو هديب

وزير العمل يوجه رسالة لمنشآت القطاع الخاص حول مشاركة العاملين لديها في الانتخابات

الأمن: لم تسجل أي مشاجرات أو أعمال شغب أثرت على الانتخابات وعملية الاقتراع مستمرة ولم تتوقف

الحواتمة: لا تهاون مع أي مخالفات تهدد سلامة المواطنين

الثلاثاء، 22-03-2022 04:55 م

مؤشر أسعار المستهلكين في المغرب يرتفع 3.6% في فبراير

czo4ODoiaHR0cHM6Ly93d3cuY25iY2FyYWJpYS5jb20vZmlsZXMvbmV3cy9ncm91cDQ3L3ByZXZpZXcvOTUxNjctNjFlMjc4M2U0MjM2MDQ1NTc2MGEzNjc3LmpwZyI7


الوكيل الاخباري- قالت مندوبية التخطيط في المغرب اليوم الثلاثاء، إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 3.6% على أساس سنوي في فبراير.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية 5.5%، في حين زاد تضخم المواد غير الغذائية 2.5%.

وعلى أساس شهري، صعد المؤشر 0.6%.

وزاد معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار السلع التي تشهد تقلبا، 3.5% على أساس سنوي وارتفع 0.5% على أساس شهري.

ويرى البنك المركزي المغربي أن التضخم قد يصل إلى 4.7٪، فيما سينخفض النمو إلى 0.7٪ خلال العام 2022.

وقد أبقى البنك المركزي المغربي على سعر الفائدة القياسي عند 1.5%.

اضافة اعلان

 

العربية

إقرأ ايضا
image_750x_6239bfb91afbf

إيطاليا وهولندا تجمدان أرصدة روسية بـ 1.2 مليار يورو

6239aebd4c59b7349330832f

بعد الارتفاع.. أسعار الذهب الأسود تعود إلى المنطقة الحمراء

1624363864913165100

تراجع عجز الميزانية البريطانية

623999aa4236041d3e31516c

المالية الروسية تلتزم بسداد 65 مليون دولار خدمة دين عن سندات دولية

190485Image1

تراجع الين واليورو بسبب احتمال رفع الفائدة الأميركية 50 نقطة أساس

inbound565498706207431676

اتفاق أوروبي مرتقب على خطة شراء مشترك للغاز والهيدروجين

أخبار متعلقة
6236d772423604347d64bf00 (1)

غازبروم: نضخ الغاز لنقله إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية بنظام عادي

6236c6434c59b70605159eb6

توقعات بزيادة أسعار المواد الغذائية في الولايات المتحدة

194928931_5570692786336937_8831046569478941703_n

مطالبة باستحداث مجلس أمن غذائي في الأردن

Untitled-1-39

الأردن استورد 58 ألف طن من المواد الغذائية في أسبوعين

almam

ألمانيا تناقش دعم أسعار الوقود لمدة 3 أشهر.. هذه تكلفته!

4444555

المغرب: نعتزم دخول أسواق الغاز الطبيعي للمرة الأولى في أبريل