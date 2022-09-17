مؤشر بورصة عمّان يرتفع 0.65 % في أسبوع

الوكيل الإخباري - ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق الأسبوع الماضي إلى 2504.0 نقطة مقارنة مع 2487.9 نقطة للأسبوع السابق بارتفاع نسبته 0.65 %.



وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الفترة من 11/09 – 15/09 حوالي 5.1 مليون دينار مقارنة مع 5.4 مليون دينار للأسبوع السابق وبنسبة انخفاض 6.5 %، وقد بلغ حجم التداول الإجمالي للأسبوع حوالي 25.4 مليون دينار مقارنة مع 27.2 مليون دينار للاسبوع السابق.



أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال هذا الأسبوع فقد بلغ 16.4 مليون سهم، نفذت من خلال 10761 عقداً.

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وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد احتل القطاع المالي المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره 15.14 مليون دينار وبنسبة 59.60 % من حجم التداول الإجمالي، وجاء في المرتبة الثانيـة قطاع الخدمات بحجم مقداره 7.45 مليون دينـار وبنسبـة 29.32 %، وأخيراً قطاع الصناعة بحجم مقداره 2.81 مليون دينار وبنسبة 11.08 %.



وعلى الصعيد القطاعي فقد ارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.58 %،

وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.62 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.75 %.

