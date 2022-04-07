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الخميس، 07-04-2022 03:10 م

مؤشر بورصة عمّان يغلق عند أعلى مستوياته منذ عام 2011

هيئة الاوراق المالية 2


الوكيل الإخباري - سجلت بورصة عمان إرتفعا قياسيا في الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم الخميس إلى (2284.64) نقطة وذلك عند أعلى مستوياته منذ عام 2011. 

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ووفقا لبيانات البورصة التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" فإن معدل الارتفاع وصل إلى نسبته (1.16%). 

وبلغ حجم التداول الإجمالي ليوم الخميس حوالي (9.7) مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة (3.8) مليون سهم، نفذت من خلال (3,229) عقداً.


وعن مستويات الأسعار، فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى (2284.64) نقطة، بارتفاع نسبته (1.16%).


وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها (89) شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت (39) شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و (22) شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.



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